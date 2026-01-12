Жителей Астаны попросили воздержаться от дальних поездок: названа причина

К жителям и гостям Астаны сегодня, 12 января 2026 года, с важными призывами обратились спасатели, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода, которая разбушевалась в столице.

"Спасатели предупреждают, что сегодня и в ближайшие дни в Астане сохранится неблагоприятная погода, и призывают жителей строго соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок. Рекомендуется регулярно отслеживать штормовые предупреждения и сообщения об ухудшении погодных условий, а также о закрытии автомобильных дорог на территории города посредством SMS-уведомлений, интернет-ресурсов и социальных сетей". Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны

Кроме того, спасатели напоминают жителям соблюдать правила безопасности при нахождении на водоемах.

"Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – добавили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Также в столичном ДЧС сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, метель, видимость до 50 м) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км, – участок Астана – гр. Павлодарской области для всех видов транспортных средств .

Ранее синоптики заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С. В ночь на 12 января 2026 года прогнозы сбылись и столицу накрыл сильный снегопад, в связи с чем акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Из-за обрушившейся на город непогоды некоторых школьников перевели на "дистанционку".

