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Общество

Сдувает ветром и заметает снегом: как в Астане справляются с непогодой

Снег, Акимат, погода, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:35 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
С ночи 20 января 2025 года сильный снегопад начал накрывать столицу. Снег идет непрерывно уже более 12 часов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с 21 по 23 января 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидаются сильный снегопад и похолодание. В ближайшие дни температура в Астане может опуститься до -25…-27°С.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Однако сегодня необычно теплая погода для этого сезона в столице – всего -2 С, но уже более 12 часов идет обильный снегопад, сопровождаемый сильным ветром.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По данным городского акимата, свыше 2700 дорожных рабочих задействованы в снегоуборке. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

За прошедшую ночь с 20 на 21 января из города коммунальные службы вывезли 31 тыс. кубометров снега 2509 рейсами большегрузов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Всего с начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезено свыше 3,5 млн кубометров снега 281 541 рейсом.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также в акимате напомнили, что по правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Департамент полиции Астаны сегодня, 21 января 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы. Их попросили не выезжать из города. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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