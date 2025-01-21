Блогера задержали по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге

Полиция Жетысуской области 21 января 2025 года рассказала о задержании в Уштобе местного блогера, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, его подозревают в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, а также гарантии того, что больше не будет публиковать и распространять видеозаписи.

"В результате сотрудниками УБОП ДП Жетысуской области, при координации областной прокуратуры он задержан с поличным при получении части требуемых денежных средств в сумме 7 млн тенге. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается", – сообщили в полиции.

Ранее в соцсетях появилась информация, что задержанный блогер – 31-летний администратор Instagram-паблика Ushtobeqz Дмитрий Перлов.

17 января в Министерстве внутренних дел рассказали о нескольких фактах вымогательств, выявленных в регионах Казахстана.