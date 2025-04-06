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Происшествия

Блогера из Костанайской области задержали по подозрению в изнасиловании

Костанайская область, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 09:39 Фото: Департамент полиции Костанайской области
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании одного из блогеров Аркалыка. Факт подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что мужчину подозревают в изнасиловании. По данным правоохранителей, среди потерпевших нет несовершеннолетних.

"По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты", – говорится в сообщении полиции.

По санкции суда 35-летний подозреваемый арестован. Ему может грозить лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.

В марте 2025 года стало известно о задержании одного из блогеров Тараза. Против него возбудили уголовное дело, связанное с вымогательством.

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Андрей Дюсупов
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