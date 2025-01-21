Лекарства могут подешеветь в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК 21 января 2025 года разъяснил новый механизм регулирования цен на лекарственные средства в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что все лекарства на территории Казахстана реализуются в рамках предельных цен, которые устанавливаются регулятором в лице Минздрава.

"Продажа лекарственных средств выше предельных цен на территории Казахстана недопустима. В отношении того, как изменятся цены при реализации новой методики: буквально нам осталась неделя – дней 10, когда мы опубликуем приказ, где будут зарегистрированы и продемонстрированы новые цены. Планируется, что они будут ниже того предела, который был зарегистрирован в 2024 году", – добавил спикер.

Новый механизм регулирования цен на лекарственные средства предусматривает снижение предельной стоимости препаратов для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС и реализуемых в розничной сети аптек.

Одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стоимость лекарств: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.

"В результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) они составят до 20%, для оптовой реализации – до 25%, а для розничной – до 30% (по сравнению с 55% ранее). В новой редакции Правил регулирования, формирования предельных цен и наценки также предусмотрено снижение цен на генерики на 30% от цены оригинального лекарственного средства. В случае, если оригинальный препарат отсутствует на рынке, предельная стоимость отечественного аналога не должна превышать среднюю цену импортируемых лекарств", – пояснил вице-министр.

Такая политика позволит стимулировать конкуренцию и улучшить условия для отечественных производителей, обеспечивая баланс интересов всех сторон.

Как подчеркнул Ержан Нурлыбаев, основная задача законодательных инициатив в сфере лекарственного обеспечения населения – это формирование эффективных механизмов ценообразования, которые позволят сдерживать необоснованный рост цен на лекарства, обеспечить прозрачность рынка и справедливую конкуренцию.

21 января 2025 года вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал, когда в Казахстане откажутся от бумажных рецептов.

