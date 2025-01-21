Непогода надвигается на Казахстан 22 января: циклон принесет снегопады и сильный ветер с метелью

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 22 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на Казахстан надвигается непогода.

"Циклон с районов Скандинавии и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение снега, в южных, юго-восточных и восточных регионах – осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед". РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на западе, севере Павлодарской, ночью на востоке Улытауской областей ожидается сильный снег .

По данным гидрометцентра, на севере, востоке Акмолинской, днем в южной половине Алматинской, в районе Алакольских озер Жетысуской, на горных перевалах Туркестанской, на юго-западе, в горных районах Жамбылской, на западе, юге Павлодарской, на севере, востоке, юге Карагандинской, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Абайской, ночью на востоке, юге Улытауской областей ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более .

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