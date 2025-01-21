Морозы и метели накроют Астану, Алматы и Шымкент с 22 по 24 января

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что с 22 по 24 января 2025 года столицу и два крупнейших мегаполиса страны накроют морозы и метели.

Прогноз погоды по Астане

22 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17-19°С, днем с дальнейшим понижением.

переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17-19°С, днем с дальнейшим понижением. 23 января: переменная облачность, ночью и утром снег, метель. Ветер северо-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -23-25°С.

переменная облачность, ночью и утром снег, метель. Ветер северо-западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -23-25°С. 24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -21-23°С.

Прогноз погоды по Алматы

22 января: облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением.

облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем с дальнейшим понижением. 23 января: пасмурно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -7-9°С.

пасмурно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -7-9°С. 24 января: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -12-14°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

22 января: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4-6°С.

переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4-6°С. 23 января: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С.

переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С. 24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -7-9°С.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 21 по 23 января 2025 года. Из него следует, что жителям страны стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.