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Общество

В Актобе снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 07:24 Фото: Zakon.kz
За шесть месяцев прошлого года в кафе "Акшатау", расположенном в старой части Актобе, зарегистрировали пять преступлений, в том числе хулиганство, кражу и грабеж. За указанный период на номер "102" поступило 47 вызовов, сообщает Zakon.kz.

Кафе располагалось рядом с частными домами, что также доставляет неудобства жителям. Частое появление пьяных людей возле заведения, загрязнение ими общественных мест и нарушение тишины в ночное время стали поводом для регулярных рейдов и профилактических мероприятий полиции.

Фото: polisia.kz

В прошлом году участковые инспекторы выявили 45 нарушений общественного порядка возле кафе "Акшатау".

С учетом криминогенной обстановки, а также жалоб и предложений, исполнительные органы установили, что заведение построили незаконно, оградив вход в переулок. Суд решил устранить нарушения путем сноса этого здания.

Ранее стало известно, когда завершат строительство 20 проблемных пограничных застав на границе с Россией.

Аксинья Титова
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