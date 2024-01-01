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111 вызовов приняли полицейские СКО за новогоднюю смену

полиция Фото: ДП СКО
В Северо-Казахстанской области с 8:00 утра 31 декабря до 8:00 1 января на оперативный канал "102" поступило 111 различных вызовов. Зарегистрировано 3 преступления, все раскрыты, сообщает Zakon.kz.

Полиция выявила свыше 100 различных правонарушений, в основном, как и в будни, — это распитие в общественных местах спиртных напитков, а также нарушения правил дорожного движения.

Заместитель начальника Штаба ДП СКО Рустам Джакупов отметил, что 31 декабря и новогодняя ночь в городе и в области прошли спокойно: резонансных преступлений и происшествий не зарегистрировано.

Наряды и посты североказахстанской полиции продолжают работать в усиленном варианте несения службы. 

28-летний сотрудник Департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

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