111 вызовов приняли полицейские СКО за новогоднюю смену

В Северо-Казахстанской области с 8:00 утра 31 декабря до 8:00 1 января на оперативный канал "102" поступило 111 различных вызовов. Зарегистрировано 3 преступления, все раскрыты, сообщает Zakon.kz.

Полиция выявила свыше 100 различных правонарушений, в основном, как и в будни, — это распитие в общественных местах спиртных напитков, а также нарушения правил дорожного движения.



Заместитель начальника Штаба ДП СКО Рустам Джакупов отметил, что 31 декабря и новогодняя ночь в городе и в области прошли спокойно: резонансных преступлений и происшествий не зарегистрировано.

Наряды и посты североказахстанской полиции продолжают работать в усиленном варианте несения службы.

28-летний сотрудник Департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

