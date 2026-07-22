Поддельные визы и чужие паспорта: КНБ раскрыл тревожную статистику нарушений на границе

С начала 2026 года сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли 200 попыток пересечения государственной границы по поддельным или чужим документам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 22 июля 2026 года, в пунктах пропуска на постоянной основе проводится работа по выявлению лиц, использующих фальшивые документы или документы с данными третьих лиц.

"Большинство нарушителей пытались пересечь границу с поддельными визами или документами, оформленными на других людей. Чаще всего такие случаи фиксировались на южных участках государственной границы и в международных аэропортах". Пресс-служба КНБ РК

Для сравнения, в течение 2025 года было выявлено 661 аналогичное правонарушение.

Специалисты настоятельно напоминают, что использование поддельных или чужих документов при пересечении государственной границы влечет уголовную ответственность.

Тем временем стала известна хорошая новость для туристов: на границе Казахстана и Кыргызстана продлили часы работы КПП.