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Общество

На дистанционку перевели школьников и студентов второй смены в Астане

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:06 Фото: pexels
В Астане вот уже несколько дней непогода – метель, снегопад и мороз. В связи с этим столичное управление образования выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 22 января 2025 года, в ведомстве заявили, что школьников и студентов колледжей первой смены из-за мороза перевели на дистанционку.

"23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны сегодня.

Причина – ухудшение погодных условий.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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