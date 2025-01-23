На дистанционку перевели школьников и студентов второй смены в Астане

Фото: pexels

В Астане вот уже несколько дней непогода – метель, снегопад и мороз. В связи с этим столичное управление образования выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 22 января 2025 года, в ведомстве заявили, что школьников и студентов колледжей первой смены из-за мороза перевели на дистанционку. "23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны сегодня. Причина – ухудшение погодных условий.

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