В Астане школьников и студентов колледжей из-за мороза перевели на дистанционку

Фото: Zakon.kz

Учащиеся с нулевых по 11-е классы столичных школ, а также студенты колледжей первой смены в четверг, 23 января 2025 года, переведены на удаленку из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

22 января об этом сообщило Управление образования Астаны. "В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении. 23 января в столице ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -23-25°С.

Ранее казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.



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