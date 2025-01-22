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События

В Астане школьников и студентов колледжей из-за мороза перевели на дистанционку

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 19:38 Фото: Zakon.kz
Учащиеся с нулевых по 11-е классы столичных школ, а также студенты колледжей первой смены в четверг, 23 января 2025 года, переведены на удаленку из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

22 января об этом сообщило Управление образования Астаны. 

"В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

23 января в столице ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -23-25°С.

Ранее казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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