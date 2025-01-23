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Общество

В Миннауки объявления о продаже грантов в Казнете назвали фейком

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:51 Фото: Zakon.kz
Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Сената 23 января 2025 года прокомментировал вопрос о законности продажи грантов через интернет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Ахмед-Заки напомнил, что гранты распределяются строго после результатов сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ).

"Если есть конкретный факт, мы готовы проверить. А то, что в интернет-пространстве есть различные объявления, вы знаете, большинство из них могут быть фейковыми, и это требует тщательной проверки", – добавил он.

Отмечается, что сейчас начался первый этап ЕНТ. Далее тесты будут сдавать весной и окончательный, то есть по результатам которого и будут распределяться гранты, в июне.

"Заседание комиссии по распределению грантов по итогам полученных баллов будет в августе. Поэтому никакой преждевременной информации по этому поводу не было", – резюмировал вице-министр.

23 января 2025 года вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Сената рассказал, какие новеллы могут ввести в механизм распределения грантов для обучения в вузах Казахстана.

Мадина Мамырханова
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