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Общество

Казахстан будет находиться под влиянием антициклона: какой будет погода 24 января

Казахстан будет находиться под влиянием антициклона: какой будет погода 24 января, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 18:02 Фото: unsplash
Какую погоду принесет в Казахстан антициклон в предстоящую пятницу, 24 января 2025 года, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории страны будет находиться под влиянием антициклона – ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, юго-востоке Казахстана, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра с метелью. По республике ожидается туман", – следует из прогноза.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 января 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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