Казахстан будет находиться под влиянием антициклона: какой будет погода 24 января

Какую погоду принесет в Казахстан антициклон в предстоящую пятницу, 24 января 2025 года, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории страны будет находиться под влиянием антициклона – ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, юго-востоке Казахстана, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра с метелью. По республике ожидается туман", – следует из прогноза.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 января 2025 года, можете узнать по ссылке.