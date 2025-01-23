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Общество

Потепление до +6°С и 34-градусный мороз: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Потепление до +6°С и 34-градусный мороз: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:06 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в столице и двух крупнейших мегаполисах страны будет без осадков, но по-прежнему холодно.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -32-34°С, днем -21-23°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -15-17°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -10-12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -10-12°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -3-5°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 января: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем 0+2°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем +2+4°С.
  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +4+6°С.

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В Алматы снова пойдет снег
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Ранее синоптики заявили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана. В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", с 23 по 25 января 2025 года по всей стране прогнозируется дальнейшее понижение температуры вплоть до -40°С.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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