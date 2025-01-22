Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды
22 января 2025 года на участках автодороги республиканского значения вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта.
Планируемое открытие движения – 23 января 2025 года.
В Восточно-Казахстанской области:
Усть-Каменогорск – Алматы – Шемонаиха – граница РФ км 1125-1191 (от села Предгорное до города Шемонаиха) .
Планируемое время открытия дороги – 23-24 января 2025 года.
Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр.РФ км. 1194-1212, (город Шемонаиха – гр.РФ),
Усть-Каменогорск – Риддер-гр.РФ км 0-105 (город Усть-Каменогорск – город Риддер) и км 129-151 (город Риддер – село Поперечное).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.
Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын-Катон-Карагац – Рахмановские ключи км 6-166 (село Ушановское – город Алтай).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.
В Алматинской области:
Астана – Караганда – Алматы км 2295-2380 (село Каншенгель – село Курты).
Алматы – Усть-Каменогорск км 78-124 (город Конаев – граница Жетысуской области).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.
В Улытауской области:
Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты км 433-788, (город Жезказган – гр. Карагандинской области).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.
В Павлодарской области:
Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ км 1206-1367 (от поселка Шидерты до поселка Атамекен).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.
Кызылорда – Павлодар – Успенка – гр.РФ км 1135-1206 (граница Карагандинской области – поселок Шидерты).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.
Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 0-231 (поселок Калкаман – гр. Карагандинской области).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.
В Карагандинской области:
Кызылорда – Павлодар – Караганды – Шидерты км 970-1135 (город Караганда – граница Павлодарской области).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.
Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты км 788-906, (граница Улытауской области – поселок Топар).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.
Караганда – Аягоз – Бугаз км 17-217 (город Караганда – город Каркаралы).
Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 231-324 (гр. Павлодарской области – поселок Ботакара).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.
В Жетысуской области:
Алматы – Усть-Каменогорск км 557-615 (город Ушарал – граница Абайской области).
Алматы – Усть-Каменогорск км 124-254 (граница Алматинской области – город Талдыкорган).
Алматы – Усть-Каменогорск км 276-480 (город Талдыкорган – поселок Кольбай).
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.
Сарыозек – Коктал км. 40 по 68 перевал Алтын-Эмель.
Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 08:00.
Ушарал – Достык км 10-164 (город Ушарал – станция Достык).
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся из-за метели в Абайской области.