Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

В нескольких областях Казахстана введены ограничения движения на республиканских автодорогах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

22 января 2025 года на участках автодороги республиканского значения вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта.



Планируемое открытие движения – 23 января 2025 года.



В Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорск – Алматы – Шемонаиха – граница РФ км 1125-1191 (от села Предгорное до города Шемонаиха) .

Планируемое время открытия дороги – 23-24 января 2025 года.

Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр.РФ км. 1194-1212, (город Шемонаиха – гр.РФ),

Усть-Каменогорск – Риддер-гр.РФ км 0-105 (город Усть-Каменогорск – город Риддер) и км 129-151 (город Риддер – село Поперечное).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.

Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын-Катон-Карагац – Рахмановские ключи км 6-166 (село Ушановское – город Алтай).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.

В Алматинской области:

Астана – Караганда – Алматы км 2295-2380 (село Каншенгель – село Курты).

Алматы – Усть-Каменогорск км 78-124 (город Конаев – граница Жетысуской области).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.

В Улытауской области:

Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты км 433-788, (город Жезказган – гр. Карагандинской области).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.

В Павлодарской области:

Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ км 1206-1367 (от поселка Шидерты до поселка Атамекен).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 06:00.

Кызылорда – Павлодар – Успенка – гр.РФ км 1135-1206 (граница Карагандинской области – поселок Шидерты).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.

Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 0-231 (поселок Калкаман – гр. Карагандинской области).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.

В Карагандинской области:

Кызылорда – Павлодар – Караганды – Шидерты км 970-1135 (город Караганда – граница Павлодарской области).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.

Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты км 788-906, (граница Улытауской области – поселок Топар).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.

Караганда – Аягоз – Бугаз км 17-217 (город Караганда – город Каркаралы).

Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 231-324 (гр. Павлодарской области – поселок Ботакара).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 07:00.



В Жетысуской области:

Алматы – Усть-Каменогорск км 557-615 (город Ушарал – граница Абайской области).



Алматы – Усть-Каменогорск км 124-254 (граница Алматинской области – город Талдыкорган).

Алматы – Усть-Каменогорск км 276-480 (город Талдыкорган – поселок Кольбай).

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 09:00.

Сарыозек – Коктал км. 40 по 68 перевал Алтын-Эмель.

Планируемое время открытия дороги – 23 января 2025 года в 08:00.

Ушарал – Достык км 10-164 (город Ушарал – станция Достык).

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся из-за метели в Абайской области.