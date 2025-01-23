Новая ипотечная программа появилась в Казахстане: кому она предназначена

В рамках инициированного главой государства Года рабочих профессий правительством Казахстана принимаются меры поддержки технических специалистов, сообщает Zakon.kz.

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для решения жилищного вопроса специалистов рабочих профессий объявлен запуск новой программы "Отбасы банка" – "Наурыз жұмыскер".

"Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".

По условиям программы заем выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос – от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.

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Также наряду с программой "Наурыз жумыскер" "Отбасы банк" будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта "Корпоративный", что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников.

"2025 год президент страны объявил годом рабочих профессий. Шахтеры, металлурги, каменщики, электромонтеры, литейщики выполняют сложную работу. Эти и многие другие профессии обеспечивают нас базовыми потребностями. Забота о таких специалистах – это забота о благополучии всего общества. Многие из них работают в тяжелых условиях. Решение их жилищного вопроса поможет компенсировать условия труда", – рассказала председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

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