+1°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Всплеск ОРВИ и гриппа: в каких регионах Казахстана школьников перевели на дистанционку

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 10:50 Фото: unsplash
В Министерстве просвещения (МП) Казахстана сегодня, 3 декабря 2025 года, предоставили информацию о регионах, в которых школьников перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МП РК, по состоянию на 2 декабря на дистанционный формат обучения переведены 6784 класса в 663 школах из 13 регионов страны:

  1. Костанайская область – 167 школ, 2727 классов;
  2. Северо-Казахстанская область – 64 школы, 247 классов;
  3. область Улытау – 15 школ, 93 класса;
  4. Мангистауская область – 1 школа, 1 класс;
  5. Акмолинская область – 58 школ, 268 классов;
  6. Западно-Казахстанская область – 3 школы, 6 классов;
  7. Жамбылская область – 20 школ, 986 классов;
  8. Астана – 46 школ, 462 класса;
  9. Восточно-Казахстанская область – 119 школ, 1034 класса;
  10. область Абай – 48 школ, 299 классов;
  11. Карагандинская область – 47 школ, 260 классов;
  12. Атырауская область – 18 школ, 94 класса;
  13. Павлодарская область – 57 школ, 307 классов.

В Минпросвещения пояснили, что дистанционное обучение предоставляется в случаях:

  • введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах),
  • объявления чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных погодных метеоусловиях,
  • наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося,
  • участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях,
  • заявления родителей или иных законных представителей.

"Дистанционное обучение является частью образовательного процесса, рассматривается как вынужденная форма обучения в выше перечисленных случаях и предоставляется обучающимся при необходимости", – отметили в пресс-службе.

Также в МП пояснили, что в соответствии с постановлением санврача от 22 августа перевод школ на "удаленку" в эпидемический сезон 2025-2026 годах предусмотрен:

  • при регистрации случаев заболевания ОРВИ от 20 до 30% учащихся в течение одного инкубационного периода. В этом случае отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней;
  • в случае регистрации ОРВИ у 30% школьников и более в течение одного инкубационного периода класс отправляют на онлайн-обучение.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что грипп отступил, идет снижение заболеваемости. Подробнее об этом – здесь.

