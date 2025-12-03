Всплеск ОРВИ и гриппа: в каких регионах Казахстана школьников перевели на дистанционку

В Министерстве просвещения (МП) Казахстана сегодня, 3 декабря 2025 года, предоставили информацию о регионах, в которых школьников перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МП РК, по состоянию на 2 декабря на дистанционный формат обучения переведены 6784 класса в 663 школах из 13 регионов страны:

Костанайская область – 167 школ, 2727 классов; Северо-Казахстанская область – 64 школы, 247 классов; область Улытау – 15 школ, 93 класса; Мангистауская область – 1 школа, 1 класс; Акмолинская область – 58 школ, 268 классов; Западно-Казахстанская область – 3 школы, 6 классов; Жамбылская область – 20 школ, 986 классов; Астана – 46 школ, 462 класса; Восточно-Казахстанская область – 119 школ, 1034 класса; область Абай – 48 школ, 299 классов; Карагандинская область – 47 школ, 260 классов; Атырауская область – 18 школ, 94 класса; Павлодарская область – 57 школ, 307 классов.

В Минпросвещения пояснили, что дистанционное обучение предоставляется в случаях:

введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах),

объявления чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных погодных метеоусловиях,

наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося,

участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях,

заявления родителей или иных законных представителей.

"Дистанционное обучение является частью образовательного процесса, рассматривается как вынужденная форма обучения в выше перечисленных случаях и предоставляется обучающимся при необходимости", – отметили в пресс-службе.

Также в МП пояснили, что в соответствии с постановлением санврача от 22 августа перевод школ на "удаленку" в эпидемический сезон 2025-2026 годах предусмотрен:

при регистрации случаев заболевания ОРВИ от 20 до 30% учащихся в течение одного инкубационного периода. В этом случае отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней;

в случае регистрации ОРВИ у 30% школьников и более в течение одного инкубационного периода класс отправляют на онлайн-обучение.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что грипп отступил, идет снижение заболеваемости. Подробнее об этом – здесь.