Тепло вернется в Казахстан
Фото: pexels
После разбушевавшейся непогоды по Казахстану синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры. Об этом следует из прогноза погоды по стране c 25 по 27 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным метеорологов, в эти дни под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.
Лишь в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Также на большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха – ночью до 12-23°С, днем – 5-13°С мороза.
Так, на юге, юго-востоке – ночью до 0-10°С, в горных районах – 13-18°С мороза, днем 3-8°С тепла, в горных районах 0-5°С мороза, а на западе – ночью 7-17°С мороза, днем – 6°С мороза-2°С тепла.
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Примечательно, что на сегодня, 24 января, почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение.
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