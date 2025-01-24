Иностранец портил жизнь казахстанке: его выдворят

Полицейские в Павлодаре задержали иностранца, который угрожал и проявлял агрессию в адрес своей бывшей сожительницы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе полиции города, к ним обратилась девушка с просьбой принять меры в отношении иностранца, с которым она ранее вместе жила.

"После расставания мужчина продолжал ее преследовать и контролировать. Он отправлял угрожающие сообщения и регулярно нецензурно высказывался в ее адрес, угрожая физической расправой. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что иностранец находится в стране с нарушением сроков пребывания. Он задержан, привлечен к административной ответственности и помещен в приемник-распределитель для дальнейшего документирования в посольстве его страны. После этого его ожидает выдворение за пределы Казахстана", – сообщили в ДП.

Там отметили, что раньше девушке не удавалось обратиться в полицию из-за угроз и слежки.

16 января 2025 года в Министерстве внутренних дел рассказали о пресечении каналов незаконной миграции в нескольких регионах страны.