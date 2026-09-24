Иностранец сорвал золотую цепочку с пожилой акмолинки

В Акмолинской области полицейские задержали иностранца, который ограбил пожилую женщину, сообщает Zakon.kz.

Факт грабежа зарегистрирован в Отделе полиции Аккольского района. Заявление о нападении поступило в полицию 23 сентября.

"В этот день к 74-летней жительнице села Барап обратился неизвестный мужчина. Он предложил пенсионерке приобрести отпариватель – парогенератор в обмен на золотые изделия. Женщина отказалась. Тогда он сорвал с ее шеи золотую цепочку, сел в машину и скрылся". ДП Акмолинской области

О произошедшем пострадавшая сообщила родным, затем в полицию. Сразу же после поступления информации были приняты меры по задержанию фигуранта по горячим следам.

"В первые же минуты сотрудникам отдела криминальной полиции удалось установить марку авто, на котором передвигался подозреваемый. Ориентировка на транспортное средство и приметы грабителя была переданы всем патрульным нарядам. В течение двух часов он был задержан на въезде в Астану. Во время обыска машины похищенная цепочка обнаружена и изъята". ДП Акмолинской области

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигурант, являющийся гражданином другого государства, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования полицейские проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В другом деле в Актобе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Он совершал преступления, когда хозяева были дома.