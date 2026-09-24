#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
Происшествия

Иностранец сорвал золотую цепочку с пожилой акмолинки

Золото, цепочка , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:43 Фото: pixabay
В Акмолинской области полицейские задержали иностранца, который ограбил пожилую женщину, сообщает Zakon.kz.

Факт грабежа зарегистрирован в Отделе полиции Аккольского района. Заявление о нападении поступило в полицию 23 сентября.

"В этот день к 74-летней жительнице села Барап обратился неизвестный мужчина. Он предложил пенсионерке приобрести отпариватель – парогенератор в обмен на золотые изделия. Женщина отказалась. Тогда он сорвал с ее шеи золотую цепочку, сел в машину и скрылся".ДП Акмолинской области

О произошедшем пострадавшая сообщила родным, затем в полицию. Сразу же после поступления информации были приняты меры по задержанию фигуранта по горячим следам.

"В первые же минуты сотрудникам отдела криминальной полиции удалось установить марку авто, на котором передвигался подозреваемый. Ориентировка на транспортное средство и приметы грабителя была переданы всем патрульным нарядам. В течение двух часов он был задержан на въезде в Астану. Во время обыска машины похищенная цепочка обнаружена и изъята".ДП Акмолинской области

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигурант, являющийся гражданином другого государства, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования полицейские проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В другом деле в Актобе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Он совершал преступления, когда хозяева были дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Иностранец портил жизнь казахстанке, угрозы
12:12, 24 января 2025
Иностранец портил жизнь казахстанке: его выдворят
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
10:42, 29 августа 2025
В Казахстане задержан иностранец, подозреваемый в особо тяжком преступлении
В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в России
17:12, 10 октября 2023
В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Проходов
18:44, Сегодня
Узбекистан приблизился к Казахстану в медальном зачёте Азиады-2026
Энтони Джошуа
18:11, Сегодня
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой 11 декабря в Уэльсе
Дейзи Джепкемей на дистанции 10000 метров
17:59, Сегодня
Чемпионка Азии из Африки Джепкемей не сумела выиграть медаль за Казахстан на Азиаде-2026
Александр Волков
17:44, Сегодня
Александр Волков назвал лучшего тяжеловеса в мире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: