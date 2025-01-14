100 дней после референдума: как в Казахстане готовятся к строительству АЭС

После референдума, на котором большинство казахстанцев поддержали развитие атомной энергетики, прошло сто дней. Пока казахстанские власти начинают поэтапную и основательную подготовку к строительству станции, в мире произошел ряд событий, касающихся мирного атома, сообщает Zakon.kz.

На днях Министерство промышленности и торговли и Министерство окружающей среды Чехии совместно разработали и предоставили в Европейскую комиссию Национальный план по энергетике и климату.

Согласно этому плану, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии вырастет с 16,5% в 2023 году до 28% к 2030-му и до 46% – к 2050-му. Доля атомной энергетики составит около 44% к 2030 году, а с завершением строительства запланированных блоков АЭС к 2040 году достигнет 68%.

В настоящее время в Чехии эксплуатируются шесть атомных энергоблоков на двух АЭС – "Темелин" и "Дукованы", вырабатывающих в общей сложности около трети всей электроэнергии в стране. Планируется значительное расширение мощностей, до четырех новых крупных энергоблоков, а также развертывание до 3 ГВт мощности на малых модульных реакторах.

Зоны роста ИИ

Власти Великобритании пошли еще дальше и решили совместить работу дата-центров и атомных реакторов, которые планируется возвести на территориях, где будут построены ЦОД. Такие решения принимаются в рамках проекта нового правительства, призванного стимулировать рост ИИ-технологий и соответствующей экосистемы. "Зоны роста ИИ" получат приоритетный доступ к электроэнергии и будут в упрощенном порядке получать разрешения на планирование ЦОД.

Дополнительно будет сформирован "Энергетический ИИ-совет" (AI Energy Council), состоящий из государственных чиновников и топ-менеджеров частных структур. Он будет изучать возможности снабжения ЦОД энергией с помощью малых модульных реакторов (SMR). Новейшие ИИ-системы требуют очень много энергии, поэтому, по мнению людей сведущих, взрывной рост интереса к SMR по всему миру вполне объясним – в первую очередь в такие проекты активно вкладывают средства гиперскейлеры США. Так, в 2024 году AWS и Microsoft заключили соглашения о выкупе энергии у крупных атомных электростанций, а Meta объявила, что готова инвестировать средства в развитие атомной энергетики. Кроме того, Equinix, AWS и Google подписали контракты на питание ЦОД от SMR.

Рекордные поставки

Вместе с тем в конце декабря прошлого года французский государственный энергооператор EDF подключил ядерный реактор Flamanville 3. Это первый проект в атомной энергетике, осуществленный в стране за последнюю четверть века. В 1999 году к сети был подключен реактор Civaux 2. Аналитики отмечают, что Франция нарастила до рекордного уровня поставки электроэнергии в другие европейские страны.

Французы помогают Евросоюзу с электричеством за счет финансирования дорогостоящей атомной энергетики. Европейский реактор Flamanville 3 является крупнейшим во Франции по мощности 1,6 ГВт и одним из крупнейших в мире наряду с китайским реактором Taishan мощностью 1,75 ГВт. При этом реактор введен в эксплуатацию на 12 лет позже изначально запланированного срока и обойдется примерно в 13 млрд евро, что в четыре раза превышает первоначальный бюджет проекта. EDF планирует построить еще шесть новых реакторов, согласно планам страны по энергетическому переходу, озвученным в 2022 году.

Налаживание сотрудничества

Казахстан за прошедшие сто дней тоже проделал огромную работу. Одним из наиболее значимых достижений стало активное налаживание сотрудничества с мировыми лидерами атомной промышленности. Во Франции в начале декабря 2024 года представители Министерства энергетики РК и национальных компаний провели переговоры с EDF, Framatome и Arabelle Solutions. Французская сторона выразила готовность поддержать проект строительства АЭС в Казахстане и предложила передовые технологии EPR (усиленные энергетические реакторы).

В октябре 2024 года казахстанская делегация посетила Южную Корею. Встречи с компаниями Doosan Enerbility, KHNP и KEPCO позволили достичь договоренностей о локализации производства оборудования и подготовке кадров. Южнокорейские партнеры выразили интерес к участию в проекте через международный консорциум.

Китай также стал ключевым партнером. В декабре 2024 года были проведены переговоры с CNNC и SPIC. Казахстан получил предложения по использованию реакторов малой и средней мощности, которые могут быть адаптированы под местные условия. Эти соглашения подчеркивают важность использования современных технологий для обеспечения устойчивого развития, считают специалисты.

Укрепление доверия

Параллельно с международным сотрудничеством активно ведется работа с общественностью, поскольку "прозрачность и информированность населения являются ключевыми факторами успеха любого крупномасштабного проекта". Встречи с жителями, презентации технологий и экспертные оценки позволяют рассеять сомнения и укрепить доверие к проекту строительства АЭС.

Здесь уместно отметить деятельность Ассоциации развития атомной отрасли (AIDA), которая направлена на поддержку устойчивого развития атомного сектора в Центральной Азии и укрепление региональных позиций на глобальном уровне.

Недавно AIDA подписала меморандум о взаимопонимании с Корейской ядерной ассоциацией (KNA). Это соглашение открывает новые перспективы для сотрудничества в области обмена опытом, реализации совместных проектов в атомной энергетике, а также развития образовательных программ и подготовки кадров. Аналогичное соглашение 9 января 2025 года заключено с Ассоциацией ядерной индустрии Турции (NIATR). Турецкая сторона, имея успешный опыт реализации проекта АЭС "Аккую", предлагает Казахстану ценные знания и практики, связанные с локализацией производства и укреплением кадрового потенциала.

В ноябре 2024 года AIDA приняла участие в конференции Nuclear Horizons (Ташкент, Узбекистан), где обсуждались вопросы внедрения малых модульных реакторов и интеграции энергетических систем. Кроме того, AIDA участвовала в I Саммите зеленых партий "АРАЛ-2024", который состоялся в Туркестане. Основной темой мероприятия стала экологическая устойчивость и "зеленая" энергетика.

Деятельность отраслевых ассоциаций в странах, где атомная энергетика является важным промышленным сектором, имеет огромное значение. Например, Американское ядерное общество (ANS) объединяет ученых, инженеров и специалистов по ядерной инженерии и смежных дисциплин. CNEA – национальная некоммерческая неправительственная организация Китая, которая помогает своим членам контактировать с правительством и иностранными партнерами.

Ценные кадры

Недавно министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал о ходе подготовки кадров для энергетического сектора страны, включая строительство атомной электростанции. С учетом роста потребления энергии, строительства новых объектов генерации и общего экономического развития к 2030 году в энергетическом секторе потребуется более 20 тыс. специалистов.

В отечественных колледжах будут созданы специализированные программы обучения по таким профессиям, как дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию механического оборудования атомных станций, а также IT-специалист для атомной отрасли. Практическую подготовку студентов по ядерным специальностям будут обеспечивать Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, которые предоставляют производственную базу для электротехнических колледжей.

Развитие атомной энергетики сулит Казахстану значительные экономические выгоды. Строительство АЭС создаст новые рабочие места, простимулирует развитие смежных отраслей и повысит конкурентоспособность казахстанской экономики. Кроме того, экспорт электроэнергии позволит диверсифицировать экспортные потоки и увеличить доходы государственного бюджета. Активное международное сотрудничество, прозрачность и открытость диалога с общественностью создают прочную основу для успешной реализации этого масштабного проекта.



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