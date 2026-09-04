До 111 тыс. тенге: какие пособия получают люди с инвалидностью в Казахстане
В ведомстве подчеркнули, что ключевым видом денежной поддержки является государственное социальное пособие, размер которого зависит от установленной группы и причины инвалидности.
"В 2026 году при инвалидности вследствие общего заболевания размер пособия составляет 111 873 тенге для лиц с инвалидностью I группы, 89 498 тенге – II группы и 61 022 тенге – III группы", – говорится в заявлении МТСЗН, опубликованном 4 сентября 2026 года.
Также отмечено, если за гражданина уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, ему дополнительно может быть назначена социальная выплата по случаю утраты трудоспособности.
Ее размер уже определяется индивидуально с учетом дохода, с которого производились социальные отчисления, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.
"Для работников, инвалидность которых наступила вследствие несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, или профессионального заболевания, предусмотрены страховые выплаты. Таким образом, в зависимости от жизненной ситуации государственная и страховая поддержка могут дополнять друг друга".Пресс-служба МТСЗН РК
Стоит уточнить, что отдельные меры предусмотрены для граждан, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы, а также для матери, отца, усыновителя, опекуна или попечителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью.
Размер соответствующего ежемесячного государственного пособия в 2026 году составляет 81 871 тенге.
Далее идет подсказка. Оформить выплаты по инвалидности можно через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", портал eGov.kz или в проактивном формате. После установления инвалидности гражданину направляется SMS-сообщение с предложением оформить пособие. Для его назначения достаточно подтвердить согласие ответным сообщением.
Ранее сообщалось, что казахстанцы пошли на хитрость ради соцпомощи и незаконно получили крупную выплату.