До 111 тыс. тенге: какие пособия получают люди с инвалидностью в Казахстане

Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявил, что на сегодняшний день государственные социальные пособия по инвалидности получают более 544 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что ключевым видом денежной поддержки является государственное социальное пособие, размер которого зависит от установленной группы и причины инвалидности.

"В 2026 году при инвалидности вследствие общего заболевания размер пособия составляет 111 873 тенге для лиц с инвалидностью I группы, 89 498 тенге – II группы и 61 022 тенге – III группы", – говорится в заявлении МТСЗН, опубликованном 4 сентября 2026 года.

Также отмечено, если за гражданина уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, ему дополнительно может быть назначена социальная выплата по случаю утраты трудоспособности.

Ее размер уже определяется индивидуально с учетом дохода, с которого производились социальные отчисления, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.

"Для работников, инвалидность которых наступила вследствие несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, или профессионального заболевания, предусмотрены страховые выплаты. Таким образом, в зависимости от жизненной ситуации государственная и страховая поддержка могут дополнять друг друга". Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит уточнить, что отдельные меры предусмотрены для граждан, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы, а также для матери, отца, усыновителя, опекуна или попечителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью.

Размер соответствующего ежемесячного государственного пособия в 2026 году составляет 81 871 тенге.

Далее идет подсказка. Оформить выплаты по инвалидности можно через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", портал eGov.kz или в проактивном формате. После установления инвалидности гражданину направляется SMS-сообщение с предложением оформить пособие. Для его назначения достаточно подтвердить согласие ответным сообщением.

Ранее сообщалось, что казахстанцы пошли на хитрость ради соцпомощи и незаконно получили крупную выплату.