#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Общество

Предпринимателям Астаны напомнили о штрафах за рекламу букмекеров

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, ставка, онлайн-ставка, онлайн ставка, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, тотализатор, букмекер, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:54 Фото: freepik
С 9 сентября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов. Штрафы за подобные нарушения составляют до 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что в столице демонтировали более 290 объектов с информацией о букмекерах.

"КГУ "Астана-Жарнама" продолжает мониторинг наружной рекламы. Совместно с районными акиматами регулярно проводят мероприятия по информированию предпринимателей о требованиях закона. В случае выявления нарушений незаконную рекламу демонтируют, а ее распространителей привлекут к административной ответственности", – отметили в пресс-службе акимата.

Согласно нормам закона, реклама букмекерских контор запрещена на фасадах зданий, открытых пространствах, транспортных средствах и наружных конструкциях. Ее размещение допускается только внутри самих букмекерских пунктов, спортивных сооружений и на спортивной экипировке. Использование логотипов и товарных знаков букмекерских компаний в рекламе иных видов бизнеса также запрещено.

В соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях РК за нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 236 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

С 12 февраля 2024 года в Казахстане организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, обязали представлять в Комитет госдоходов сведения об участниках азартной игры и пари, а также об их выигрышах.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Лапшу "Доширак", виноград "Шайн мускат" и дубайский шоколад уберут из магазинов Астаны
Общество
06:10, Сегодня
Лапшу "Доширак", виноград "Шайн мускат" и дубайский шоколад уберут из магазинов Астаны
В Астане сняли ограничение на продажу картофеля
Общество
00:05, 25 января 2025
В Астане сняли ограничение на продажу картофеля
Больше миллиона тенге отсудила актюбинка за донер с железкой
Общество
21:37, 24 января 2025
Больше миллиона тенге отсудила актюбинка за донер с железкой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: