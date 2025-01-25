Предпринимателям Астаны напомнили о штрафах за рекламу букмекеров

С 9 сентября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов. Штрафы за подобные нарушения составляют до 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что в столице демонтировали более 290 объектов с информацией о букмекерах.

"КГУ "Астана-Жарнама" продолжает мониторинг наружной рекламы. Совместно с районными акиматами регулярно проводят мероприятия по информированию предпринимателей о требованиях закона. В случае выявления нарушений незаконную рекламу демонтируют, а ее распространителей привлекут к административной ответственности", – отметили в пресс-службе акимата.

Согласно нормам закона, реклама букмекерских контор запрещена на фасадах зданий, открытых пространствах, транспортных средствах и наружных конструкциях. Ее размещение допускается только внутри самих букмекерских пунктов, спортивных сооружений и на спортивной экипировке. Использование логотипов и товарных знаков букмекерских компаний в рекламе иных видов бизнеса также запрещено.

В соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях РК за нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 236 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

С 12 февраля 2024 года в Казахстане организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, обязали представлять в Комитет госдоходов сведения об участниках азартной игры и пари, а также об их выигрышах.