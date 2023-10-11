Итоги дня: разбор Азиады в Акорде, запрет рекламы букмекеров, признавшийся во взятке аким

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о результатах казахстанской сборной на Азиатских играх в Ханчжоу. В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор. Аким города Есик признался во взятке. Главные новости за 11 октября – в подборке Zakon.kz.

Разбор результатов Азиады в Акорде

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял и поздравил спортсменов с завоеванными медалями на Азиатских играх в Ханчжоу. Однако на встрече глава государства заявил, что показатели страны на Азиаде могли быть лучше.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства и ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства, однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

В связи с этим он поручил повысить уровень подготовки национальных сборных. Отдельно Токаев остановился на вопросах подготовки спортивного резерва, поручив правительству и акимам создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.

По словам президента, также отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями.

"Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии Министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также поручил провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета.

В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекеров

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, что правительство рассматривает введение запрета наружной рекламы букмекеров.

По ее словам, если примут такие поправки, то букмекеры смогут размещать свою рекламу только в своих конторах, на спортивных телеканалах, в спортобъектах и на экипировках спортсменов.

Аким города Есик признался в получении взятки

Аким города Есик Алматинской области подозревается в получении взятки от представителя частной компании по договору госзакупок за беспрепятственную оплату бюджетных средств по благоустройству детской площадки города.

В Антикоре отметили, что подозреваемый вину полностью признал. Досудебное расследование продолжается.

Землетрясение на территории Алматинской области

По данным Департамента по ЧС Алматинской области, эпицентр землетрясения располагался в 249 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Министр энергетики ответил, грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз"

На пленарном заседании Мажилиса депутат Ерлан Саиров поинтересовался у министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, чувствует ли он свою ответственность за отопительный сезон в этом году и велика ли вероятность повторения аварий прошлого года.

Глава Минэнерго отметил, что по Карагандинскому энергоузлу действительно есть определенные проблемы и отставания по графику, но пообещал, что все работы выполнят в заявленные и согласованные сроки.

"Что касается персональной ответственности – да, чувствуем персональную ответственность. Готовы по всем вопросам ответить и перед депутатским корпусом, и перед населением Казахстана", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Казахстан не будет отправлять дополнительный рейс в Израиль

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса заявил, что Казахстан не будет отправлять дополнительный рейс для эвакуации казахстанцев из Израиля.

Он отметил, что 10 октября все желающие вернуться в Казахстан граждане были доставлены на родину.

В ДУМК высказались о школьницах в хиджабах

Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий объяснил, что девочки, которые желают носить платок, могут учиться в медресе.

По его словам, ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.

Казахстанские спасатели приступили к разбору завалов в Афганистане

Отряд спасателей, прибывший из Казахстана в Афганистан для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, приступил к работе.

Казахстанцы разбирают завалы в местности Наиброфи – примерно в 25-30 км от Герата. Местные власти считают этот участок самым сложным, поскольку именно там произошли сильные разрушения и много людей пропали без вести.

Школьник из Туркестанской области насиловал девочку, угрожая самоубийством

Общественница Дина Тансари сообщила об ужасающем случае в Туркестанской области, где ученик 11 класса, угрожая ножом, заставил несовершеннолетнюю девочку вступить с ним в половой контакт.

По словам правозащитницы, это началось еще в 2022 году. Запуганная 14-летняя девочка никому не рассказывала о произошедшем. В полиции области заявили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

Заявление депутата о землях в СКО, которые раздают олигархам

На пленарном заседании Мажилиса депутат Бахытжан Базарбек заявил, что возвращенные ранее пастбищные угодья в селе Бостандык СКО местные власти снова начали отдавать олигархам.

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, отвечая на вопрос, не назвал имена, но не стал отрицать, что при распределении угодий могли возникнуть нарушения. Он предложил решить этот вопрос посредством совершенствования законодательства, а также ввести ответственность для акимов за такие нарушения.

Назначения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Так, Улан Раисов получил должность первого заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу. А Дмитрия Малахова глава государства назначил заместителем председателя Агентства.

Новую должность вице-министра водных ресурсов и ирригации получил Ерболат Ибрайханов.



В Казахстане предложили ввести социальные билеты на лоукостерах

По словам депутата Айдоса Сарыма, потребители и экспертное сообщество поднимают вопрос стоимости авиаперевозок на постоянной основе, но люди отмечают высокую стоимость билетов, и эти цены ежедневно растут. В частности, нарекания общественности вызывает стоимость билетов на лоукостеры.

Он добавил, что в других странах за доступную цену можно летать в соседние регионы, а в Казахстане почему-то нет.

Мажилисмен предложил сделать доступными билеты лоукостеров для простых граждан и многодетных семей.

Спорт

Казахстанский теннисист Андрей Голубев успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Братиславе (Словакия). В паре с украинцем Денисом Молчановым они одержали победу над дуэтом Петрос Циципас (Греция)/Сэм Вербик (Нидерланды) со счетом 7:6, 6:4.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на турнире в Гонконге в одиночном разряде. Казахстанка проиграла польской теннисистке Магдалене Френх (70 WTA) со счетом 2:6, 2:6. Данилина три раза подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Мир

Более 38 тыс. японцев подписали петицию, требующую прекратить дискриминацию школьников по их прическам. Онлайн-петицию открыли еще в мае. Авторы из организации Japan for Black Lives, требуют прекратить дискриминацию учащихся по цвету, структуре и стилю волос, пересмотреть негибкие школьные правила и обязать сотрудников школ пройти антидискриминационные семинары.

Шани Лук – 22-летняя девушка из Германии, которая приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС, оказалась жива. С таким заявлением выступила ее мать. Она рассказала, что дочь получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации.