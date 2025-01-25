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Общество

Полиция Алматы наглядно показала, что грозит водителям за неправильную парковку

Полиция Алматы наглядно показала, что грозит водителям за неправильную парковку, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:26 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Департаменте полиции Алматы сегодня, 25 января 2025 года, рассказали, сколько водителей были наказаны в прошлом году за неправильную парковку, сообщает Zakon.kz.

В YouTube-канале полиции южной столицы появилось видео, на котором можно увидеть, что грозит тем, кто неправильно припарковал свое авто.

По данным Управления местной полицейской службы ДП Алматы, в 2024 году за нарушение правил парковки к административной ответственности привлечено 29 014 водителей. На специализированную штрафную стоянку водворено 5810 транспортных средств.

"В целях снижения дорожно-транспортных происшествий и профилактики безопасности дорожного движения в мегаполисе на постоянной основе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил парковки транспортных средств. Для такого крупного города, как Алматы, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день в Алматы на дорогах мегаполиса курсирует более 1,5 млн транспортных средств с учетом иногороднего транспорта. Всего с начала этого года за нарушение правил парковки транспортных средств (ст. 597 КоАП РК) к ответственности привлечено 2182 водителя", – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В полиции также призвали водителей неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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