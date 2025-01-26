Красоту казахстанских морозов показал популярный фотограф из Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился в социальных сетях красотой казахстанских морозов. Он снял видео с морозными узорами на окнах и растрогал подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Фотограф отметил, что с появлением пластиковых окон люди стали забывать, как рисует мороз на стекле.
"Но узоры никуда не пропали, я дождался крепкого мороза и отправился искать окна с деревянными рамами. Четыре часы поисков и съемок – и вот у меня коллекция великолепных морозных узоров", – рассказал Дмитрий Доценко.
В ответ фотограф получил десятки трогательных комментариев от подписчиков:
- Смотрю и плачу, это мое детство. Самое чудесное время и мама была жива...
- Сказочно красиво. В самом деле, вы всем помогли вернуться в детство.
- Красота! Всевышний – чудотворец!
Ранее Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен снегопад в Алматы.
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