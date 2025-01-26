Красоту казахстанских морозов показал популярный фотограф из Алматы

Фото: Instagram/dots_foto

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился в социальных сетях красотой казахстанских морозов. Он снял видео с морозными узорами на окнах и растрогал подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Фотограф отметил, что с появлением пластиковых окон люди стали забывать, как рисует мороз на стекле. "Но узоры никуда не пропали, я дождался крепкого мороза и отправился искать окна с деревянными рамами. Четыре часы поисков и съемок – и вот у меня коллекция великолепных морозных узоров", – рассказал Дмитрий Доценко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) В ответ фотограф получил десятки трогательных комментариев от подписчиков: Смотрю и плачу, это мое детство. Самое чудесное время и мама была жива...

Сказочно красиво. В самом деле, вы всем помогли вернуться в детство.

Красота! Всевышний – чудотворец! Ранее Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен снегопад в Алматы.

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