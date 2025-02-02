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События

Фотограф удивил казахстанцев роликом с "космическими кораблями"

морозные узоры на окнах, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 21:13 Фото: скриншот видео
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко сняла на видео, как появляются морозные узоры на окнах, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился в Instagram.

"Вы когда-нибудь видели, как появляются морозные узоры на окнах? Я снял этот процесс на видео с помощью макрообъектива, чтобы можно было рассмотреть мельчайшие детали этих кристаллов! Смотрите, как рождается морозная красота прямо на стекле! Это похоже на космические корабли", – подписал пост Доценко.

Пользователи Сети усмотрели в видео научные нотки:

– Пофотографируйте еще пожалуйста снежинки – в снегопад они такие волшебно прекрасные. У вас такая аппаратура мощная.

– Как кристаллики красиво появляются. Волшебница природа! Спасибо вам за прямо-таки научное видео.

– Неописуемая красота морозных узоров. Смотреть на это можно бесконечно. Вы правы, Дмитрий, они похожи на космические корабли.

– Никогда ничего подобного не видела!

Ранее алматинский фотограф запечатлел парад планет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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