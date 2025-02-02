Фотограф удивил казахстанцев роликом с "космическими кораблями"

Роликом он поделился в Instagram.

Пользователи Сети усмотрели в видео научные нотки:

– Пофотографируйте еще пожалуйста снежинки – в снегопад они такие волшебно прекрасные. У вас такая аппаратура мощная.

– Как кристаллики красиво появляются. Волшебница природа! Спасибо вам за прямо-таки научное видео.

– Неописуемая красота морозных узоров. Смотреть на это можно бесконечно. Вы правы, Дмитрий, они похожи на космические корабли.

– Никогда ничего подобного не видела!