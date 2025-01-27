#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Общество

Коллекцию асыков собрал школьник из Абайской области

Асыки, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 06:00 Фото: dimashnews
В Аксуатском районе 13-летний Нураян Амантай собрал почти тысячу асыков, сообщает Zakon.kz.

Коллекция Нураяна сейчас состоит из 902 асыков, а собирать их он начал три года назад. Теперь школьник поставил цель – набрать тысячу косточек, передает "24 kz". Хорошо освоив национальную игру, коллекционер стал обучать ее правилам своих друзей. Многие из них тоже стали коллекционировать асыки.

Со слов Нураяна, играть в асық ату его научил брат. Тогда ему было восемь лет.

"Мне понравилась эта игра, появился интерес. Потом я стал собирать интересные асыки, которые чем-то отличались от других. Так у меня появилась большая коллекция. Я думаю, что мне не понадобится много времени, чтобы довести количество костей до тысячи", – говорит коллекционер-семиклассник.

А школьник из Шымкента Рахат Омирбек изобрел уникальное устройство для незрячих.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц
Общество
00:16, 27 января 2025
В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц
Скандинавский антициклон 27 января подарит казахстанцам передышку от снегопадов
Общество
15:21, 26 января 2025
Скандинавский антициклон 27 января подарит казахстанцам передышку от снегопадов
Астанчане стали охотнее брать детей в приемные семьи
Общество
12:05, 26 января 2025
Астанчане стали охотнее брать детей в приемные семьи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: