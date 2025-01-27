Коллекцию асыков собрал школьник из Абайской области

В Аксуатском районе 13-летний Нураян Амантай собрал почти тысячу асыков, сообщает Zakon.kz.

Коллекция Нураяна сейчас состоит из 902 асыков, а собирать их он начал три года назад. Теперь школьник поставил цель – набрать тысячу косточек, передает "24 kz". Хорошо освоив национальную игру, коллекционер стал обучать ее правилам своих друзей. Многие из них тоже стали коллекционировать асыки.

Со слов Нураяна, играть в асық ату его научил брат. Тогда ему было восемь лет.

"Мне понравилась эта игра, появился интерес. Потом я стал собирать интересные асыки, которые чем-то отличались от других. Так у меня появилась большая коллекция. Я думаю, что мне не понадобится много времени, чтобы довести количество костей до тысячи", – говорит коллекционер-семиклассник.

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