Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня обратились к жителям сразу 11 городов Казахстана с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что в этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха.
"27 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Кызылорде, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Темиртау, Балхаше, Караганде, Жезказгане, Костанае".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что в Алматы и 11 областях Казахстана на понедельник, 27 января 2025 года, объявили штормовое предупреждение.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript