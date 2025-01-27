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Общество

Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня обратились к жителям сразу 11 городов Казахстана с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха.

"27 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Кызылорде, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Темиртау, Балхаше, Караганде, Жезказгане, Костанае".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы и 11 областях Казахстана на понедельник, 27 января 2025 года, объявили штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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