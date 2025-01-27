Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня обратились к жителям сразу 11 городов Казахстана с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха.

"27 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Кызылорде, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Темиртау, Балхаше, Караганде, Жезказгане, Костанае". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы и 11 областях Казахстана на понедельник, 27 января 2025 года, объявили штормовое предупреждение.