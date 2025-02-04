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Общество

Синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
К жителям шести городов Казахстана с важным предупреждением сегодня обратились специалисты РГП "Казгидромет", передает корреспондент Zakon.kz.

Из сообщения, опубликованного на сайте гидрометцентра, следует, что:

"4 февраля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, Астана".

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 4 февраля 2025 года.

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О том, какой будет погода в Казахстане в феврале-2025, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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