Синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана

К жителям шести городов Казахстана с важным предупреждением сегодня обратились специалисты РГП "Казгидромет", передает корреспондент Zakon.kz.

Из сообщения, опубликованного на сайте гидрометцентра, следует, что:

"4 февраля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, Астана".

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 4 февраля 2025 года.

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