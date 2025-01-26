Сильный ветер, туман и гололед: в Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 11 областях Казахстана на 27 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.



На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром туман.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Улытауской области ожидается туман.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман

Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах области 15- 20 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 27 января 2025 года опубликовали синоптики.

