#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
События

Сильный ветер, туман и гололед: в Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение

Алматы, мечеть, купол, Кок-Тобе, зима , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 18:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы и 11 областях Казахстана на 27 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром туман.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Улытауской области ожидается туман.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман

Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах области 15- 20 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 27 января 2025 года опубликовали синоптики

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Коттеджный городок Family Village подключили к газу в Астане
События
23:38, 25 января 2025
Коттеджный городок Family Village подключили к газу в Астане
Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
21:09, 25 января 2025
Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
На Каспии зафиксировано землетрясение
События
20:06, 25 января 2025
На Каспии зафиксировано землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: