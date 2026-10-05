В Семее допрошены шесть студентов местного университета: в АФМ назвали причину

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела сегодня, 5 октября 2026 года, раскрыла пресс-служба агентства:

"В Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги".

Только на счет одного из студентов, по данным АФМ, поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан.

"Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также Алматы и Шымкент", – отметили в пресс-службе агентства.

Расследование, как добавили в АФМ, продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

2 октября 2026 года стало известно, что в области Улытау пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера "Восточный" в городе Каражал. По данным АФМ, для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику – экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Установлено, что объем реализованной марганцевой руды составил более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн тенге.