Рак шейки матки: сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова в СЦК 27 января 2025 года рассказала о ходе вакцинации девочек против рака шейки матки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова напомнила, что в 2024 году, в соответствии с Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы, внедрена вакцинация девочек против вируса папилломы человека.

"С сентября 2024 года в Казахстане вакцину против ВПЧ, основного возбудителя рака шейки матки, получили более 114,4 тыс. девочек, из них в возрасте 11 лет – 64,1 тыс., 12-13 лет – 50,3 тыс. Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано", – отметила она.

В Казахстане рак шейки матки (РШМ) является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет) после рака молочной железы.

18 сентября 2024 года сообщалось, что вакцинация проводится только после получения информированного согласия родителей (законных представителей).

Ранее главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, глава "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова сообщила, что в структуре онкопатологии среди женщин рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы. По ее данным, в 2023 году рак шейки матки диагностировали у 2035 женщин. Умирает от этого заболевания в год 600 казахстанок.