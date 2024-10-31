Сколько казахстанских девочек получили вакцину от вируса папилломы человека

С начала октября в республике повсеместно проводится вакцинация девочек в возрасте 11 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки. Также проводится наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодня в Казахстане вакциной против ВПЧ привито более 54,5 тыс. девочек в возрасте 11-13 лет.

"Среди регионов по вакцинации против ВПЧ лидирует Туркестанская область, где привито более 11,1 тыс. девочек. В Шымкенте провакцинировано свыше 5,3 тыс. школьниц, в Карагандинской области – свыше 4,3 тыс., в Жамбылской области – свыше 4 тыс., в Астане получили прививку свыше 3,7 тыс. девочек. Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано", – отметили в министерстве.

Также сообщается, что в Казахстане прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.

"Профилактическая вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие рака шейки матки и других онкологических заболеваний. В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет) после рака молочной железы", – добавили в Минздраве.

23 сентября 2024 года сообщалось, что в Астане стартовала вакцинация девочек против вируса папилломы человека.

В Алматы она началась с 30 сентября текущего года.