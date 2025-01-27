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Общество

Депутат предложил дать возможность казахстанцам самим распоряжаться взносами ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 13:13 Фото: freepik
Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о низком доверии населения к Фонду социального медицинского страхования и предложил дать возможность казахстанцам самим распоряжаться частью взносов ОСМС, сообщает Zakon.kz.

27 января 2025 года на правительственном часе в Мажилисе он акцентировал внимание на том, что растет число граждан, не вошедших в систему ОСМС.

"В период внедрения ОСМС численность таких граждан составляла 3 млн человек. В прошлом году эта цифра достигла 3,1 млн человек, а сейчас она превышает 3,5 млн человек. Такие граждане не могут своевременно получать медицинскую помощь, проходить скрининги и получать доступ к другим медицинским услугам. Эти граждане не заинтересованы в преимуществах и эффективности системы ОСМС. Поэтому необходимы дополнительные стимулирующие меры, направленные на личную выгоду плательщиков", – сказал Асхат Аймагамбетов.

Одно из предложенных решений – предоставить возможность формирования личных сбережений путем перечисления части взноса работника на лицевой счет. Например, 30-50% от суммы взноса. Эти средства будут использоваться только по желанию гражданина для лечения, хранения через систему добровольного медицинского страхования или в виде сбережений.

"Это означает переход от системы коллективного страхования к коллективно-накопительной системе. Тогда граждане поймут, что они могут получить часть своих взносов, собирать и управлять ими, при необходимости приобрести добровольный полис и застраховать свое здоровье. Только тогда интерес и доверие к ОСМС возрастут. Такой подход станет справедливым для примерно 5 млн человек и придаст системе новый импульс", – считает депутат.

Он констатировал, что фонд стал казначейством или своим банком для Минздрава. Частая смена руководства фонда также не выдерживает критики. За последние семь лет сменилось семь руководителей. Налицо кадровая текучка.

"Взносы за страхование стали банальным налогом на здоровье. Фонд из страховой организации превратился в банк Минздрава. Граждане и врачи стали заложниками непоследовательных и непродуманных реформ. Доступность и качество медпомощи снизились. ОСМС почти дискредитирован в глазах граждан. Новые реформы, если их не изменить, могут еще сильнее усугубить ситуацию. Денег не хватает. Сегодняшние тарифы на лечение не позволяют качественно лечить. Но даже эти деньги зачастую расходуются неэффективно. Нужны продуманные и системные меры. Мы готовы поддержать правильные реформы министерства", – заключил Асхат Аймагамбетов.

Ранее Асхат Аймагамбетов назвал предложение об отмене системы ОСМС популизмом. 

Бауыржан Муканов
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