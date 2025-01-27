Вложиться в прибыльное дело предлагают казахстанцам – обращение полиции

Полиция Алматы 27 января 2025 года опубликовала предупреждение об активизации инвестиционных мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ДП города, на информационных ресурсах, в социальных сетях размещают объявления о якобы гарантированном вложении денег в прибыльное дело, обещая при этом высокие ежемесячные дивиденды и бонусы.

"Обычно мошенники просят перечислить денежные средства на зарубежные или казахстанские банковские карты, а также посредством электронных кошельков и других платежных систем. Для убедительности и привлечения других жертв на начальном этапе они выплачивают небольшие суммы. Как правило, первые выплаты производятся за счет вкладов новых жертв мошенничества. После накопления большой суммы мошенник прекращает выплаты", – рассказал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

В полиции еще раз призвали граждан быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.

Ранее в полиции Алматы рассказали, что самым распространенным видом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах и на популярных интернет-площадках.

