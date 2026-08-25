Казахстанец получил арест и лишился прав из-за шутки родственника с автономером

В Жамбылской области мужчина получил арест и лишился водительского удостоверения из-за хитрости с государственным регистрационным номерным знаком (ГРНЗ) транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении по факту управления транспортным средством с заведомо подложными государственными номерами (ч. 4 ст. 590 КоАП РК) рассмотрено Жуалынским районным судом.

"Постановлением суда А. признан виновным по ч. 4 ст. 590 КоАП РК, ему назначено наказание в виде административного ареста на 3 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год", – говорится в релизе суда, опубликованном в Telegram-канале 25 августа 2026 года.

Судом установлено, что мужчина при управлении грузовым автомобилем марки Volvo был остановлен сотрудниками полиции на трассе Западный Китай – Западная Европа Жуалынского района.

"При проверке номера автотранспорта был установлен факт прикрытия номера маленькой бумажкой. Тем самым буква "Е" государственного номера была изменена на букву "F". В итоге в отношении правонарушителя был составлен протокол. Гражданин А. признал вину и пояснил, что не заметил бумагу на номере и что это в шутку сделал младший брат его жены". Жуалынский районный суд Жамбылской области

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Материал по теме Алматинец без прав развернулся через двойную сплошную на глазах у полиции

Ранее мы писали, что в Алматы водитель BMW 66 раз грубо нарушил ПДД и накопил штрафов на 2,4 млн тенге.