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Общество

Казахстанец получил арест и лишился прав из-за шутки родственника с автономером

полицейский, водитель, фура, дорога, судья, решение, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:33 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
В Жамбылской области мужчина получил арест и лишился водительского удостоверения из-за хитрости с государственным регистрационным номерным знаком (ГРНЗ) транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении по факту управления транспортным средством с заведомо подложными государственными номерами (ч. 4 ст. 590 КоАП РК) рассмотрено Жуалынским районным судом.

"Постановлением суда А. признан виновным по ч. 4 ст. 590 КоАП РК, ему назначено наказание в виде административного ареста на 3 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год", – говорится в релизе суда, опубликованном в Telegram-канале 25 августа 2026 года.

Судом установлено, что мужчина при управлении грузовым автомобилем марки Volvo был остановлен сотрудниками полиции на трассе Западный Китай – Западная Европа Жуалынского района.

"При проверке номера автотранспорта был установлен факт прикрытия номера маленькой бумажкой. Тем самым буква "Е" государственного номера была изменена на букву "F". В итоге в отношении правонарушителя был составлен протокол. Гражданин А. признал вину и пояснил, что не заметил бумагу на номере и что это в шутку сделал младший брат его жены".Жуалынский районный суд Жамбылской области

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

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