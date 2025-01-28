Бектенов обещает не допустить резкого скачка цен на бензин

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева озвучил, что начата поэтапная либерализация цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и газ, сообщает Zakon.kz.

С его слов, рост экономики должен сопровождаться опережающими инвестициями в инфраструктуру.



"Однако чрезмерное государственное ценовое регулирование в наиболее капиталоемких секторах экономики затрудняет эту задачу и снижает инвестиционный потенциал. Правительство начало поэтапную либерализацию цен на ГСМ и газ, а также тарифов в сферах ЖКХ и железнодорожных перевозок. Плавный переход к рыночному ценообразованию позволит привлечь необходимые инвестиции в эти сферы и избавиться от рисков дефицита ГСМ", – заявил глава кабмина.

Он подчеркнул, что резкого скачка цен правительство не допустит.

18 октября 2024 года стало известно, что АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ.



17 января 2025 года Министерство энергетики подготовило приказ, которым отменяются все действовавшие ранее приказы об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций.