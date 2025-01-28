Президент прокомментировал критику сноса незаконных построек в Шымкенте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года прокомментировал снос незаконных построек в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что перед законом все равны и в городе остро стоит вопрос по земельным участкам. С прошлого года начался снос незаконно возведенных объектов.

"Такие действия государственных органов подвергаются критике. Однако бояться этого не стоит, потому что акимат работает в соответствии с законом. Но необходимо продолжить обмен мнениями с населением, то есть нельзя останавливать разъяснительную работу. Сейчас в стране возникли группы, считающие себя общественными деятелями. Они в большинстве случаев используют социальные сети и необоснованно поднимают споры вокруг правильных, но не устраивающих многих решений властей, тем самым сеют смуту, поэтому важно тщательно объяснять населению все решения. Это относится ко всем регионам. Любая работа должна быть максимально открытой и понятной", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В августе прошлого года сообщалось, что в Шымкенте продолжается борьба за возвращение незаконно переданных в коммунальную собственность земельных участков.