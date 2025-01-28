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Политика

Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам

Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:33 Фото: akorda.kz
Сегодня, 28 января 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что несмотря на сложную ситуацию в мире, в Казахстане достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но, добавил он, нерешенных проблем по-прежнему много, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства. По его словам, на первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние.

"Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями".Касым-Жомарт Токаев

Далее, уточнил президент, претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию зеленой энергетики.

"С одной стороны, это поддержит спрос на традиционные энергоресурсы. А с другой, ведет к дестабилизации цен на нефть, газ, уголь".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере.

Президент проговорил, что фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта.

В этой сфере, по его словам, обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами:

"В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи".

Касым-Жомарт Токаев в продолжении отметил, что уже проговаривал конкретные направления реформ и подходы к их реализации.

"Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность".Касым-Жомарт Токаев

Мировой опыт, как уточнил Токаев, показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях.

"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам".Касым-Жомарт Токаев

Напомним, в Астане проходит расширенное заседание с участием президента. На сегодняшнем заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период.

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Также Токаев уже высказался о работе Национального банка. "Прежние установки на то, что мы независимые и самостоятельные, уже не работают, потому что ситуация необычная", – заключил он.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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