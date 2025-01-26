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События

Штрафстан: депутат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, административные правонарушения, штрафы, гражданский кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 21:05 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о необходимости реформирования системы административных штрафов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что штрафы должны быть направлены на профилактику правонарушений, а не использоваться как инструмент пополнения бюджета.

"Штрафы стали одной из самых горячих тем для обсуждения. Даже появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм "Штрафстан", саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета", – написал депутат.

Аймагамбетов отметил, что из-за несоразмерных наказаний и "штрафоцентричного" подхода доверие к системе административной ответственности подрывается. В качестве примеров он привел штрафы для школ с недостатком финансирования, высокие штрафы за неоплату дешевых парковок и наказания за прогрев автомобилей в условиях сурового климата.

Депутат предложил несколько мер для улучшения ситуации, включая соразмерность штрафов, сочетание наказаний с образовательными мерами, целевое использование штрафных средств на социальные нужды и отказ от разнарядок по штрафам. Он подчеркнул, что баланс между дисциплиной и справедливостью необходим для сохранения доверия к институту административных наказаний.

На этой неделе казахстанцы активно обсуждают штрафы за прогрев авто более 5 минут. 21 января 2025 года министр экологии Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут. Он также заявил, что готов доказать свои слова действиями: поставить машину ночью на улице и на утро прогреть ее за 5 минут. Позже он это сделал. А 24 января прокурорами Северо-Казахстанской области 24 января отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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