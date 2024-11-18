Снегопады и ливни накроют юг Казахстана

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий вторник, 19 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, юге, в центре республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь и снег). На юге страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидается туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра, на западе, юге, в центре – гололед.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 19-21 ноября 2024 года. Подробнее по ссылке.