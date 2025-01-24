Бесплатное питание для школьников частных школ Казахстана: как изменится ситуация в 2025 году

В Казахстане оказывать социальную помощь детям из малообеспеченных семей, обучающимся в частных школах, начнут уже с 2025 года. Об этом 24 января рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 30 декабря 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам образования и защиты прав ребенка.

"Одним из ключевых нововведений стало предоставление бесплатного горячего питания всем ученикам 1-4 классов частных школ. Новая инициатива охватит более 25 тыс. детей. На ее реализацию из местного бюджета выделено свыше 12 млрд тенге", – заявили сегодня в пресс-службе МП РК.

Также закон предусматривает расширение мер социальной поддержки для школьников, обучающихся по государственному образовательному заказу.

Ранее помощь на приобретение школьных принадлежностей и канцтоваров из фонда "Всеобуч" предоставлялась только ученикам государственных школ. Теперь она будет распространяться и на учащихся частных школ.

Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, в рамках нового закона местные исполнительные органы будут наделены компетенцией по оказанию социальной помощи всем детям из социально уязвимых семей, независимо от формы собственности школы.

"Это важный шаг к обеспечению равных возможностей для всех детей", – заявил он.

В Минпросвещения также напомнили, что по поручению главы государства, начиная с сентября 2023 года, для учеников начальных классов и 5-11 классов из социальных категорий в государственных школах организовано бесплатное горячее питание.

"В текущем учебном году бесплатным питанием обеспечено более 1,7 млн детей государственных школ. Дополнительно на обеспечение 510 тыс. школьников принадлежностями в рамках фонда "Всеобуч" выделено 22,5 млрд тенге", – заключили в пресс-службе МП РК.

3 декабря 2024 года стало известно, что в казахстанских школах планируют внедрить новый стандарт питания.