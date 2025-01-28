Мошенников в Алматы становится больше: они наживаются на бедах пожилых

Полицейские Алматы указывают на рост случаев мошенничества среди пожилых людей, которые доверчиво отдаются в руки аферистов, попавшихся на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Правоохранители напоминают, что особой уязвимостью в преступных схемах обладают пожилые люди, которые, столкнувшись с трудностями, часто проявляют доверчивость и наивность.

К примеру, мошенник звонит на домашний телефон жертвы и сообщает, что ее близкий человек попал в ДТП.

"Пожилые люди, желая помочь, готовы отдать последние сбережения и ценные вещи, чтобы спасти своих родных. Обычно в таких схемах участвует несколько аферистов: один из них выдает себя за сына, дочь или внука и рассказывает о том, что стал виновником аварии, прося денег для разрешения ситуации". Глава управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев

Затем к разговору подключается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, который требует деньги для "разрешения вопроса".

"После психологического давления жертва соглашается передать средства, а мошенники отправляют к ней курьеров, нанятых через службы доставки". Анес Калдыбаев

Полиция в который раз призывает граждан быть осторожными и соблюдать основные правила безопасности:

не сообщайте свои личные данные и реквизиты банковских карт;

не пересылайте квитанции о переводах;

не передавайте коды и пароли даже тем, кто представляется сотрудниками банка или правоохранительных органов.

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Днем ранее стало известно, что в Алматинской области пресечена деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту.