Перуашев о критике Токаева про "штрафстан": Применил неудачный термин
Фото: партия "Ак жол"
Депутат Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года прокомментировал критику президента относительно того, что граждане Казахстана, в том числе депутаты, вешают на страну ярлыки, превращая ее в объект насмешек, сообщает Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, не изменилась ли его позиция после критики главы государства.
"Вопрос не в этом. Я согласен с главой государства, поскольку, действительно, если мы говорим о своей стране, мы же любим свою Родину, это же наша страна, у нас другой страны нет – мы должны учитывать, как это воспринимают и другие. Одно дело, когда мы обсуждаем внутренние вопросы, чтобы решить их, другое дело, когда это потом превращается в некий мем", – сказал в ответ Азат Перуашев.
Он добавил, что Казахстан заинтересован в том, чтобы в страну приезжали иностранные инвесторы, туристы. Но они, заявил мажилисмен, не поедут в плохую страну, они поедут в ту страну, которая себя уважает и которой есть, чем гордиться.
"А нам есть, чем гордиться. В своем выступлении я говорил о том, что мера ответственности за нарушения должна соответствовать степени тяжести этого нарушения. Ну применил неудачный термин, бывает такое", – резюмировал депутат.
28 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.
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