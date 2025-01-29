Обязательное соцстрахование казахстанцев, работающих по ГПХ: что важно знать

В Министерстве труда и социальной защиты населения 29 января напомнили, что с 1 января 2025 года физические лица, получающие доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера (ГПХ), подлежат обязательному социальному страхованию, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в министерстве, нововведение позволит усилить социальную защиту этой категории граждан.

"Указанные физические лица смогут получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) при наступлении пяти видов социальных рисков", – сообщили в Минтруда.

Плательщиками социальных отчислений за физлиц, получающих доходы по договорам ГПХ, являются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством, осуществляющие уплату социальных отчислений в ГФСС.

Ставка социальных отчислений установлена в размере 5% от объекта исчисления социальных отчислений.

Объектом исчисления социальных отчислений для данных работников является сумма дохода, получаемого по договору ГПХ, за исключением доходов, из которых не уплачиваются социальные отчисления в ГФСС.

"При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать семи минимальных заработных плат (далее – МЗП). В случае, если объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика за календарный месяц составляет менее МЗП, то социальные отчисления исчисляются, уплачиваются, исходя из МЗП. В случае, если лицо получает доходы от выполнения работ (оказания услуг) по двум и более договорам ГПХ, заключенным с одним и тем же плательщиком, то минимальный и максимальный объекты исчисления социальных отчислений применяются к общему полученному доходу от одного плательщика", – пояснили в министерстве.

Исчисление (удержание) и перечисление социальных отчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, плательщики осуществляют не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Таким образом, лица, работающие по договорам ГПХ, смогут получать социальные выплаты из ГФСС при наступлении пяти видов социальных рисков по случаям:

потери работы;

утраты трудоспособности;

потери кормильца;

потери дохода в связи с беременностью и родами, или усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Казахстанцы, получающие доходы по договорам ГПХ, подлежат обязательному соцстрахованию.

Ранее министр труда внесла изменения в приказ "О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере". Поправки коснулись Правил исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и взысканий по ним. Понятие плательщика социальных отчислений было расширено. В число плательщиков включили налоговых агентов, определенных налоговым законодательством РК, осуществляющих уплату социальных отчислений в ГФСС за граждан, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Также в качестве плательщика социальных отчислений признаются местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам.