МИД высказался о "слишком большой" территории для посольства США

Фото: unsplash

Замминистра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года ответил, как была определена территория для нового посольства США, которое планируется построить в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакаев отметил, что выбор большой территории для строительства посольств – нормальная и международная практика. "Вы видите, что наше посольство также располагается за границей на территориях, которые мы согласовали в рамках двустороннего соглашения. Поэтому ряд посольств в Казахстане имеют достаточно большие территории – это нормальная международная практика. Это очень удобно с точки зрения работы, и, безусловно, является межгосударственным вопросом", – дополнил он. По его словам, вопрос о выборе территории решается путем подписания двусторонних межправительственных документов. Документ уже подписан и проходит ратификацию. 22 января 2025 года на пленарном заседании Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача земли – более 70 тыс. квадратных метров – для строительства консульства США в Алматы.



Поделиться новостью