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Общество

МИД высказался о "слишком большой" территории для посольства США

МИД РК, США, новое посольство , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 12:48 Фото: unsplash
Замминистра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года ответил, как была определена территория для нового посольства США, которое планируется построить в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакаев отметил, что выбор большой территории для строительства посольств – нормальная и международная практика.

"Вы видите, что наше посольство также располагается за границей на территориях, которые мы согласовали в рамках двустороннего соглашения. Поэтому ряд посольств в Казахстане имеют достаточно большие территории – это нормальная международная практика. Это очень удобно с точки зрения работы, и, безусловно, является межгосударственным вопросом", – дополнил он. 

По его словам, вопрос о выборе территории решается путем подписания двусторонних межправительственных документов. Документ уже подписан и проходит ратификацию. 

22 января 2025 года на пленарном заседании Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача земли – более 70 тыс. квадратных метров – для строительства консульства США в Алматы. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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