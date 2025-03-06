В МИД высказались о депортации находящихся нелегально в США казахстанцев

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в кулуарах Сената 6 марта 2025 года прокомментировал вопрос о том, есть ли данные о депортации казахстанцев, которые нелегально находятся в США, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал о ситуации на сегодня. "На сегодняшний день о гражданах Казахстана, депортированных из США на родину, пока официальной информации нет", – подчеркнул Алибек Бакаев. Замминистра добавил, что власти Казахстана находятся на связи с американскими коллегами. "В случае депортации это не какая-то секретная операция, безусловно, на официальном уровне будет происходить обмен информацией. Наше посольство будет получать информацию, сообщать об этом компетентным органам РК, и эти данные будут известны", – резюмировал Алибек Бакаев. 2 марта 2025 года сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в рамках ускоренной процедуры могут выслать из страны более миллиона мигрантов.

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