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Общество

В МИД высказались о депортации находящихся нелегально в США казахстанцев

Флаги США, Соединённых Штатов Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:24 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в кулуарах Сената 6 марта 2025 года прокомментировал вопрос о том, есть ли данные о депортации казахстанцев, которые нелегально находятся в США, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал о ситуации на сегодня.

"На сегодняшний день о гражданах Казахстана, депортированных из США на родину, пока официальной информации нет", – подчеркнул Алибек Бакаев.

Замминистра добавил, что власти Казахстана находятся на связи с американскими коллегами.

"В случае депортации это не какая-то секретная операция, безусловно, на официальном уровне будет происходить обмен информацией. Наше посольство будет получать информацию, сообщать об этом компетентным органам РК, и эти данные будут известны", – резюмировал Алибек Бакаев.

2 марта 2025 года сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в рамках ускоренной процедуры могут выслать из страны более миллиона мигрантов.

Мадина Мамырханова
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