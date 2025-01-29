"Медик назвала симулянтом": 13-летний мальчик умер, не дождавшись помощи в Караганде

В Караганде скончался 13-летний подросток, который обращался к медикам с жалобами на повышение температуры тела и боли в ногах. Родные мальчика уверены, что медработники недооценили тяжесть его состояния, сообщает Zakon.kz.

Дамир Булумбаев начал жаловаться на плохое самочувствие 21 января. Через день мама подростка пригласила домой врача. Осмотр показал покраснение горла, подростку выписали лечение от простуды. Однако к концу недели его состояние ухудшилось. В субботу, 25 января, мама возила его в больницу, но и там больному рекомендовали продолжать лечение от простуды. А уже вечером он стал жаловаться на сильные боли в икрах ног и припухлость на одной руке.

"Чтобы снять боль, мама делала ему массаж. Вызвала скорую. Фельдшер сказала, что горло по-прежнему красное, сделала спазмолитический укол от боли в икрах. После укола у Дамира участилось дыхание, фельдшер успокоила маму и рекомендовала дальше продолжать лечение. Она сказала, что он симулирует, что это психосоматика, и для госпитализации нет показаний. На следующее утро у него появилась боль в паховой области, мама снова позвонила в скорую. Бригада приехала почти через полчаса, Дамиру было уже совсем плохо. Его решили госпитализировать, но он умер в карете скорой", – рассказала сестра мальчика Алия Булумбаева.

Дамир учился в седьмом классе в NIS Караганды. Родные утверждают, что он был здоров, хорошо учился, активно участвовал в общественной жизни, занимался джиу-джитсу. Он мечтал построить карьеру, стать президентом.

"Мы считаем, что медики недооценили тяжесть его состояния. Фельдшер не измерила его давление, сатурацию, отнеслась халатно. Сегодня мы похоронили Дамира и хотим выяснить, что стало причиной его смерти. Это большое горе для нашей семьи. Братишка был очень ласковым, любвеобильным, добрым, тактильным, умным, крепким, любил жизнь", – добавили родные.

Фото предоставлено родными Дамира Булумбаева

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному инциденту проводится расследование с привлечением независимой группы экспертов.

"По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим слова соболезнования родственникам умершего пациента", – сообщили в ведомстве.

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