"Медик назвала симулянтом": 13-летний мальчик умер, не дождавшись помощи в Караганде
Дамир Булумбаев начал жаловаться на плохое самочувствие 21 января. Через день мама подростка пригласила домой врача. Осмотр показал покраснение горла, подростку выписали лечение от простуды. Однако к концу недели его состояние ухудшилось. В субботу, 25 января, мама возила его в больницу, но и там больному рекомендовали продолжать лечение от простуды. А уже вечером он стал жаловаться на сильные боли в икрах ног и припухлость на одной руке.
"Чтобы снять боль, мама делала ему массаж. Вызвала скорую. Фельдшер сказала, что горло по-прежнему красное, сделала спазмолитический укол от боли в икрах. После укола у Дамира участилось дыхание, фельдшер успокоила маму и рекомендовала дальше продолжать лечение. Она сказала, что он симулирует, что это психосоматика, и для госпитализации нет показаний. На следующее утро у него появилась боль в паховой области, мама снова позвонила в скорую. Бригада приехала почти через полчаса, Дамиру было уже совсем плохо. Его решили госпитализировать, но он умер в карете скорой", – рассказала сестра мальчика Алия Булумбаева.
Дамир учился в седьмом классе в NIS Караганды. Родные утверждают, что он был здоров, хорошо учился, активно участвовал в общественной жизни, занимался джиу-джитсу. Он мечтал построить карьеру, стать президентом.
"Мы считаем, что медики недооценили тяжесть его состояния. Фельдшер не измерила его давление, сатурацию, отнеслась халатно. Сегодня мы похоронили Дамира и хотим выяснить, что стало причиной его смерти. Это большое горе для нашей семьи. Братишка был очень ласковым, любвеобильным, добрым, тактильным, умным, крепким, любил жизнь", – добавили родные.
В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному инциденту проводится расследование с привлечением независимой группы экспертов.
"По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим слова соболезнования родственникам умершего пациента", – сообщили в ведомстве.
Ранее в Атырау врачи не смогли спасти 10-месячного ребенка, у которого поднялась температура. Мать винит медиков в халатности. По словам женщины, ее с температурящим ребенком более пяти часов "футболили" друг другу врачи двух больниц.